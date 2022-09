‘Baixa Terapia’, com Antonio Fagundes, volta a Porto Alegre

publicidade

Após um hiato de três anos, “Baixa Terapia” volta a percorrer o Brasil, após ter passado por mais de 20 cidades entre 2017 e 2019, dentre as quais Porto Alegre, onde ficou por duas semanas, no Theatro São Pedro. Foram cerca de 400 apresentações no país e também Portugal e EUA, da comédia capitaneada por Antonio Fagundes, que chega nas celebrações dos 25 anos do Teatro do Sesi (Assis Brasil, 8787). Com intérprete de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, pode ser conferida nesta sexta e sábado, dias 2 e 3 de setembro, às 21h, com bate-papo informal entre plateia e elenco no final. Ingressos na bilheteria ou via Sympla. A organização enfatiza que não será permitida a entrada após o início do espetáculo.

Escrita pelo argentino Matias Del Federico e adaptada por seu conterrâneo Daniel Veronese, a montagem fala em temas como pedagogia, machismo, alcoolismo, depressão, fidelidade e ciúme. Sem cenário e desenho de luz, destaca o texto e atuação, tendo ganho os prêmios Aplaudo Brasil e Shell de Melhor Atriz para Ilana Kaplan. Também no palco, Mara Carvalho, Alexandra Martins, Fábio Espósito e Guilherme Magon, que atuam sob a direção de Marco Antônio Pâmio.

Para Antonio Fagundes, o sucesso da comédia rasgada com final surpreendente, como define, reside nos temas universais, presentes em quase todas as relações e no exercício teatral muito interessante. “São seis atores em cena o tempo todo, em uma coreografia fascinante. A comédia é extremamente engraçada. Tópicos universais, levantados por três casais de idades e modelos diferentes de casamento. E a proposta, deles irem à sessão de terapia em que o psicanalista não aparece”, explica. Dos 57 anos de carreira, o ator nunca parou de fazer teatro, mesmo quando tinha contrato com TV, onde constava que só gravaria nas folgas dos palcos. “É muito interessante a gente estar retornando a Porto Alegre, porque muita gente vai voltar. Constatamos em São Paulo que as pessoas assistiam três ou quatro vezes a peça, que é muito divertida e faz pensar”, declara.

DR no palco

Três casais que não se conhecem se encontram inesperadamente em um consultório para uma sessão habitual de terapia. Ao descobrir que a psicóloga não estará presente, arrancam gargalhadas do público com suas queixas, confissões, suspeitas, revelações, verdades e mentiras, reveladas de forma escrachada. Juntos, eles percebem que terão que conduzir a sessão em grupo, sem a presença da terapeuta, que deixou a sala preparada com café, água e bastante whisky. Em uma mesa ficam envelopes numerados, contendo instruções de como devem conduzir esse momento. Cada um ao ser aberto, traz temas para cada casal.

São pessoas com diferentes problemas e conflitos, que são aprofundados ao longo da sessão. Ariel e Paula (Antonio Fagundes e Mara Carvalho) divergem sobre a educação dos filhos. Roberto e Andrea (Esposito e Ilana) lidam com traumas. E Estevão e Tamata (Guilherme Magon e Alexandra) têm dúvida se devem ou não morar juntos. Nem todos se dispõem a falar abertamente dos problemas que os afligem com seus parceiros. O ambiente então vai esquentando até se tornar caótico.