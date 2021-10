Baldwin fala pela 1ª vez sobre tiro em diretora: 'Ela era minha amiga'

publicidade

Alec Baldwin falou com alguns jornalistas, neste sábado (30), sobre tiro acidental que disparou contra a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de filmagens do filme Rust. Essa é a primeira vez que o ator comenta o assunto publicamente.

De acordo com as imagens feitas pela Fox News, é possível ver que o ator está acompanhando da esposa Hilaria Baldwin e muito abalado com os últimos acontecimentos. "Eu não estou autorizado a fazer nenhum comentário, porque a investigação ainda está acontecendo. Eu fui orientado pelo xerife de departamento a não responder nenhuma pergunta sobre a investigação onde uma mulher morreu. Ela era minha amiga", disse ele. "Éramos uma equipe muito bem treinada filmando um filme juntos, e então esse evento horrível aconteceu", acrescentou.

WATCH: Alec Baldwin breaks his silence on Halyna Hutchins' death on 'Rust' movie set pic.twitter.com/e4ZVjdC8MF — Fox News (@FoxNews) October 30, 2021

A reportagem diz ainda que o artista não se aprofundou sobre o curso das investigações, mas admitiu que o tiro fatal que matou Halyna é um "evento de um em um trilhão". “De vez em quando ocorrem acidentes acidentais em sets de filmagem, mas nada como isso. Este é um episódio em um trilhão. É um evento em um trilhão", falou.