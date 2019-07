Ballet Concerto apresenta em Porto Alegre espetáculo em referência a Antonin Dvorak

publicidade

O Ballet Concerto, companhia de Porto Alegre, apresenta “By Dvorak”, nesta quarta-feira, às 21h, no Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/n°). Concebido pela imersão no universo musical de Antonin Dvorak (1841 – 1904), a coreografia traz o corpo e suas formas, a alma e seus sentimentos, a música e seus devaneios com um caminho para profundas reflexões sobre a vida.

Neste contexto, o Ballet Concerto busca decifrar o compositor tcheco, referência da Era Romântica musical e notabilizado por ter recorrido a influências folk na sua obra. O grupo desenha movimentos de ballet contemporâneo em uma trilha sonora que se estabelece em momento delicados e vibrantes, nos quais a dança busca traduzir elementos intangíveis em olhares e sensações de beleza, inquietação, encontros, devaneios e possíveis respostas.

A coreografia é da diretora e fundadora do grupo, Victória Milanez. No palco estarão os artistas e colaboradores: Gabriela Hauqui, Paula Amazonas, Alessandra Fink, Andressa Pereira, Marina Sachet, Carolyne Constante, Fernanda Bosque, Chiarah Cohen, Camila Ferreira, Luisa Ferreira, Carla Berto, Davi Sgarbi, Roberto Volkmann e Dante Saldanha.

História na ponta dos pés

O grupo de dança clássica, iniciou sua trajetória em 1993, voltado ao aprimoramento técnico e artístico de jovens bailarinos. Atingiu destaque e reconhecimento do público, ocupando importante espaço na produção artístico-cultural do Estado, sendo vencedor dos prêmios Açorianos de Melhor Espetáculo de Ballet Clássico de Repertório em 1995, 1998 e 1999. Em 2013, o grupo recebeu o prêmio “Destaque de Ballet Clássico” para Victória Milanez, educadora, pesquisadora e coreografia, que teve aulas com grande nomes da dança como Fernando Alonso e Ramona de Sá, fundadores do Balé Nacional de Cuba.

Na sua trajetória, o Ballet Concerto, como convidado da Ospa, participou da montagem de “Carmina Burana” e da ópera “Carmela”. Com o Instituto de Cultura Musical da PUCRS, além da série Concertos Comunitários, participou das óperas “La Traviata” e “I Pagliacci”.