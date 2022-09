Ballet Vera Bublitz apresenta “Dom Quixote” no Teatro do Sesi

publicidade

Uma montagem histórica do Ballet Vera Bublitz para comemorar os 25 anos Teatro do Sesi (Assis Brasil, 8787), “Dom Quixote tem apresentação neste sábado, às 21h e domingo, 16h. O espetáculo conta com participação de bailarinos premiados e internacionais, como a solista do Royal Ballet, Isabella Gasparini. Também estarão no palco o brasileiro Paulo Rodrigues, considerado um dos melhores do ´país na atualidade; Miguel Angel Klug, primeiro bailarino do Teatro Argentino de la Plata, e a também argentina Paloma Ramirez, solista internacional. Os ingressos para ambas as sessões,estão disponíveis no Sympla.

“Dom Quixote” é um dos mais emblemáticos e aplaudidos ballets de repertório da história. O espetáculo, que envolve e levanta plateias, é composto por um ballet com prólogo e três atos, baseados em episódios retirados do romance de Miguel de Cervantes. Foi originalmente coreografado por Marius Petita, com música de Ludwig Minkus. Sua primeira apresentação foi realizada pelo Ballet Bolshoi, de Moscou, em 1869. Para encenar a protagonista Kitri, a convidada especial é a bailarina Isabella Rodrigues, solista do Royal Ballet. Em sua trajetória, em uma das mais importantes companhias do mundo, estão participações em “O Quebra-Nozes”, “A Bela Adormecida”, “Dom Quixote” e “O Lago dos Cisnes”, entre outros.

Ao lado de Isabella está o premiado Paulo Rodrigues, tido como um dos melhores bailarinos do Brasil da atualidade, que fará o papel do apaixonado barbeiro Basílio. Para compor o elenco, também foram convidados argentinos como Paloma Ramirez, que interpreta a personagem Mercedes, e Miguel Angel Klug, primeiro bailarino do Teatro Argentino de la Plata, que fará o papel de Espada. Além deles, um grupo de outros dez bailarinos argentinos virá a Porto Alegre para representar os toureiros. A montagem conta ainda com destaques do próprio Ballet Vera Bublitz, com bailarinos que só este ano já estiveram em grandes companhias dos EUA, Inglaterra e Portugal.

Outro diferencial é que a apresentação será acessível para diferentes públicos e contará com recursos de audiodescrição, uma faixa narrativa adicional para que pessoas com deficiência visual, intelectual, dislexia e idosos também possam acompanhar o evento.