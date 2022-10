Banda Hanson faz show nesta terça-feira em Porto Alegre

publicidade

A véspera de feriado, nesta terça-feira, dia 11 de outubro, conta com shows para todos os gostos e públicos.

Banda Hanson

A banda norte-americana Hanson, que ficou famosa pelo hit “MMMBop” e vendeu mais de 15 milhões de discos no mundo inteiro, se apresenta, às 21h no Teatro do Bourbon Country (Tulio de Rose, 100, 2º andar), em Porto Alegre. O show integra a turnê mundial “Red Green Blue 2022”, que já passou por diversos países da Europa, além de grandes cidades dos Estados Unidos e Canadá. Celebrando 30 anos de carreira, os irmãos Clarke Isaac Hanson (guitarra, baixo, piano e vocal), Jordan Taylor Hanson (piano, percussão e vocal) e Zachary Walker Hanson (bateria, piano e vocal). Os ingressos podem ser adquiridos no uhuu.com.

Com um terço do álbum escrito e produzido por cada irmão (Taylor's Red, Isaac's Green e Zac's Blue), o novo álbum “Red Green Blue” reúne as três vozes criativas como nunca antes e uma equipe de colaboradores. No repertório dos shows, além das músicas do novo trabalho, o Hanson irá apresentar pela primeira vez as canções de “Against The World”, álbum lançado em 2020, e grandes sucessos, como “MMMBop”, “Where’s the Love” e “Save Me”.

Banda Scracho

A banda Scracho se apresenta, às 23h30min no Opinião (José do Patrocínio, 834) para revisitar a discografia, com sucessos como “Morena”, “Divina Comédia”, “Som Sincero”. Os ingressos estão esgotados. Formada em uma escola da zona Sul carioca no início dos anos 2000, por Caio Correa (baixo, voz), Debora Teicher (bateria, voz), Diego Miranda (guitarra, voz) e Gabriel Leal (guitarra, voz), a banda Scracho foi uma das pioneiras a ter a Internet como plataforma principal de lançamento de seus trabalhos e manteve forte a proximidade com seu público durante mais de 12 anos na ativa, quando lançou três discos de estúdio: “A Grande Bola Azul” (2007), “Mundo a Descobrir” (2011) e “Boto Fé” (2013), além de um DVD ao vivo em parceria com a MTV: “MTV Apresenta” (2009).

Lucas Inutilismo

Criador do canal de humor Inulitismo, Lucas Vinicius é criativo e irreverente criador de conteúdo. Com produção 100% feita por ele, Lucas conta com mais de 6 milhões de fãs fiéis. Com a ideia de quebrar preconceitos e unir públicos distintos, o quadro “Minha Playlist de Funk” se tornou um sucesso do canal no Youtube. Para o show desta terça-feira, às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), Lucas montou uma banda com mais três integrantes: Daniel Mazza (bateria), André Casagrande (baixo) e Felipe Hervoso (guitarra). Com nova roupagem, músicas inéditas e muito rock pesado, o show “Inulitismo - Minha Playlist de Funk” terá ingressos na Sympla.

Alok e Zeeba em Farroupilha

Na cidade de Farroupilha (RS), em meio a vinhedos, tendo o pôr do sol como cenário, será realizado o Casa Perini Music Day, evento que alia música e gastronomia. A primeira edição do evento será a partir das 18h, com a duração de sete horas. Os são de Alok e Zeeba, além de Thiago Mathias e Cattch. Os ingressos estão à venda em uhuu.com.