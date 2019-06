Banda Samuca e a Selva toca neste sábado em Porto Alegre

publicidade

Pela primeira vez em Porto Alegre, a banda Samuca e a Selva toca no palco do Agulha (rua Conselheiro Camargo, 300) a partir das 22h neste sábado. O show apresenta as músicas do recém-lançado "Tudo que move é sagrado", álbum com releituras originais de canções de Ronaldo Bastos, além das autorais do primeiro disco "Madurar", lançado em 2016.

Com um trabalho diversificado, a banda irá mostrar no palco uma menção clara a ritmos regionais do Brasil como o baião e o ijexá, atrelados à influência de gêneros mais universais como o jazz, a salsa, o soul e o afrobeat.

Samuca e a Selva é fruto da união entre o cantor e compositor Samuel Samuca a um grupo de músicos de projetos de sucesso na cena da música contemporânea de São Paulo: Victor Fão, Bio Bonato, Fabio José e Guilherme Nakata, da Nomade Orquestra; Felippe Pipeta, da OBMJ; além de Allan Spirandelli, Kiko Bonato, Léo Malagrino e Lucas Coimbra completando o decateto.

Projeto independente de shows

A apresentação na capital gaúcha faz parte da iniciativa do Circuito Orelhas. O projeto independente de shows tem como objetivo fortalecer o cenários musical em Porto Alegre e impulsionar novos artistas. Para isso, são promovidas atrações para variados públicos da cidade, sempre associando artistas de destaque da cena nacional a artistas locais.

A abertura do show de Samuca e a Selva ficará por conta do Renascentes, quarteto de Porto Alegre que busca nos ritmos, harmonias e melodias o folclore regional inserido na música pop e experimental. Na apresentação, o grupo, formado por João Ortácio, Átila Viana, Eduardo Morlin e Dionísio Monteiro, irá apresentar o seu segundo álbum, "Dia Real Inventado".

Ingressos

Os ingressos estão à venda pelo site Sympla com preços a partir de R$ 50 para quem doar 1kg de alimento não-perecível ou itens de higiene pessoal na entrada do evento. O Agulha também irá vender os bilhetes na hora do show conforme disponibilidade.