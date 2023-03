Banda "The Gladiators" se apresenta em Porto Alegre

publicidade

"The Gladiators", um dos grupos mais importantes da história do reggae jamaicano, sobe ao palco do Opinião (José do Patrocínio, 834) nesta quinta-feira, às 22h30min. Prestes a completar 55 anos de carreira, a banda apresenta clássicos como “Hello Carol”, “Bongo Red”, “Look is Deceiving” e “Chatty Chatty Mouth”. Na discografia, conta com mais de 30 álbuns. O show de abertura será realizado pela banda Massifique.

No início de sua trajetória, o grupo era um trio vocal com Albert Griffiths, David Webber e Errol Grandison. O nome “The Gladiators” foi o presente de um passageiro de ônibus, durante uma viagem deles para uma das primeiras gravações. David e Errol saíram no primeiro ano e deram lugar a Gallimore Sutherland e Clinton Fearon, e com essa formação eles ganharam o mundo.

Dirigidos pelos mais renomados produtores musicais da Jamaica na época, como Coxsone Dodd e Lee Perry, eles alcançaram o topo das paradas rapidamente com clássicos como “Hello Carol”, “Bongo Red”, “Look is Deceiving” e “Chatty Chatty Mouth”. Além de Clinton e Gallimore (falecido em 2017), outros lendários músicos da fundação do reggae gravaram, passaram, ou permaneceram no grupo. Dentre eles, Clinton Rufus (guitarra), Sly Dunbar (bateria), Lloyd Parks (baixo), Uziah “Sticky” Thompson (percussão), Ansel Collins (teclados), Stanley “Barnabas” Bryan (bateria), Veron Sutherland (teclados), Earl “Bagga” Walker (baixo) e Earl “Wire” Lindo (teclados).

Após mais de cinco décadas, eles continuam entre os 10 nomes mais citados do Reggae Jamaicano. Em 2004-2005, infelizmente o vocalista Albert Griffiths foi diagnosticado com Mal de Parkinson e precisou se afastar. Seu filho Al liderou o grupo por alguns anos ao lado dos músicos que fizeram história junto com seu pai e que seguem hoje na atividade mantendo a chama acesa. Em 2013, Droop Lion, sobrinho de David Webber, um dos fundadores do grupo, assumiu os vocais com toda sua influência do soul music e grande performance de palco.

Na discografia, o “The Gladiators” conta com mais de 30 álbuns. No Brasil eles já fizeram apresentações memoráveis como no Palco Principal do Festival de Verão de Salvador, Virada Cultural em São Paulo, além de mover dezenas de milhares de pessoas em cidades como Belém, São Luís, Rio de Janeiro e Fortaleza. Com a energia de jovens, esses senhores seguem conquistando milhares de fãs com sua música autêntica e visceral.



SERVIÇO:

Onde: Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), bairro Cidade Baixa, Porto Alegre.

Quando: 2 de março, quinta-feira, às 22h30min

Abertura da casa: 21h

Classificação: 18 anos