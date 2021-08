Barbra Streisand critica filme feito por Lady Gaga: 'Ideia errada'

publicidade

A atriz Barbra Streisand parece não ter gostado muito da versão de 2018 do clássico Nasce Uma Estrela.

O filme, protagonizado por Lady Gaga e Bradley Cooper, fez muito sucesso com público e crítica, sendo indicado a diversos prêmios, e inclusive ganhando o Oscar de Melhor Canção Original pelo hit Shallow.

Para Streisand, o novo longa lembra muito a versão que ela estrelou em 1976: "A princípio, quando ouvi dizer que o filme seria feito novamente, seria estrelado por Will Smith e Beyoncé, e eu pensei: 'Isso é interessante'. Isso faria realmente ser diferente outra vez, com outro tipo de música, atores integrados, achei que era uma ótima ideia. Então me surpreendi quando vi o quão parecido era com a versão que fiz em 1976", disse ela em entrevista ao talk show The Sunday Project.

A veterana, de 79 anos, disse que sentiu que faltou uma trama mais original: "Eu achei que era a ideia errada. Foi um grande sucesso e eu não posso discutir sobre isso, mas não ligo tanto para sucesso quanto ligo para originalidade".

Barbra ainda falou sobre sua versão também ser um remake: "Quando eu fiz Nasce Uma Estrela, eu pensei que a Judy Garland era tão boa no filme [de 1954], pensei 'Meu Deus, como vou fazer isso? Preciso mudar isso. Eu vou me transformar numa cantora e compositora que toca violão e o Kris Kristofferson já é um cantor e compositor, e vamos mudar a história um pouco".

Nasce Uma Estrela foi lançado em 1937, com Janet Gaynor e Fredric March. Depois, o filme ganhou versões com Judy Garland e James Mason, em 1954, e com Barbra Streisand e Kris Kristofferson, em 1976.

A versão de 2018, com Lady Gaga e Bradley Cooper, faturou mais de US$ 436 milhões em bilheteria, algo que hoje equivale a cerca de R$ 2,2 bilhões. O filme também foi indicado em algumas das principais premiações como o Grammy, o Globo de Ouro, o Critics' Choice e o Oscar.

Veja abaixo o clipe do sucesso Shallow, música que embala a versão de 2018.