Bate-papo com o escritor Afonso Cruz acontece hoje

O escritor português Afonso Cruz participa hoje do Quintal da Língua Portuguesa, às 14h. Em bate-papo online, ele vai conversar sobre as interfaces culturais e artísticas do universo das obras literárias dos países que falam português. As inscrições devem ser feitas pelo site . Os participantes receberão certificado emitido pelo Instituto de Leitura Quindim.

O painelista nasceu em Figueira da Cruz, Portugal, em 1971. Escritor, ilustrador, cineasta e músico, Afonso Cruz estudou na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e no Instituto Superior de Artes Plásticas de Madeira. Com mais de 30 livros publicados, traduzidos para mais de 20 idiomas, é autor de “Os livros que devoraram meu pai”, “Para onde vão os guarda-chuvas” e “Nem todas as baleias voam”. Além disso, recebeu inúmeras honrarias ao longo da carreira, entre elas o Prêmio Literário Maria Rosa Colaço (2009) e o Grande Prêmio de Conto Camilo Castelo Branco (2010).

O Quintal da Língua Portuguesa é realizado pelo Instituto de Leitura Quindim em parceria com o Bichinho do Conto (Portugal) e a Kacimbo Produção Cultural (Angola). O projeto internacional promove encontros online com autores, estudiosos e leitores do idioma para discutir obras de ficção e as interfaces culturais e artísticas nos países lusófonos.