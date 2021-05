Beatriz Milhazes fala sobre sua exposição em live

publicidade

Neste sábado, às 11h, o Itaú Cultural promove, no Instagram (https://www.instagram.com/itaucultural/), uma live com Beatriz Milhazes, atualmente em cartaz na organização com a exposição "Beatriz Milhazes: Avenida Paulista", realizada em parceria com o Masp. Junto a Vítor Luz, educador do Núcleo de Educação e Relacionamento do Itaú Cultural, que, na ocasião, estará presencialmente na mostra, ela fala ao público sobre o universo de possibilidades e técnicas que permeiam suas colagens, recorte exposto nos três andares ocupados por suas obras na organização, ao lado de gravuras e algumas acrílicas, com curadoria de Ivo Mesquita.

Na conversa, Vítor e Beatriz abordam as técnicas utilizadas pela artista na composição de suas obras, a linguagem da colagem e os diferentes processos para a sua execução. A transmissão tem duração prevista de 40 minutos.