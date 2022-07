Beijão, choro e dente quebrado: veja como foi a primeira festa da "Ilha Record 2"

publicidade

A primeira festa de "Ilha Record 2" foi no tema Pink kitisch e entregou absolutamente tudo! Teve choro, beijão e até dente quebrado. Confira os melhores momentos da noite de descontração dos Exploradores!

Na pista de dança, Kaik reinou absoluto! O ator e dançarino mostrou que entende do assunto e deixou os Exploradores animados. Bruno Sutter chorou de saudade de sua namorada durante um papo com Jaciara e Solange Gomes. O humorista ficou emocionado e a jornalista brincou com ele dizendo que isso seria motivo de voto

Mas também teve gente que não se desconectou do jogo, nem durante a festa. Whendy decidiu conversar com Bruno sobre a primeira votação e ele lamentou que a colega não estava curtindo o momento como deveria.

O momento mais surpreendente da noite foi, sem dúvidas, quando Ste quebrou um dente. A modelo estava se divertindo com Kaik quando bateu o copo na boca e causou o pequeno incidente. O ator ficou em choque com a declaração da amiga, mas ela provou que realmente havia acontecido. Ste explicou que tem bruxismo e imaginava que isso poderia acontecer, mas em alguma prova e não no momento de descontração, como a festa. Kaik espalhou a notícia entre os Exploradores e o assunto virou motivo de risadas e também de uma missão quase impossível: achar o dente quebrado! Os homens se esforçaram e encontraram o pedaço que havia caído, e Caique Aguiar foi devolvê-lo a Ste

Não pense que isso tirou a animação da modelo durante a festa! Incentivados pelos colegas, Ste e Nakagima protagonizaram o primeiro beijo da temporada, que foi ovacionado na pista de dança. E depois da curtição, o foco de alguns participantes voltou a ser o jogo. Ste aproveitou para falar com Caique sobre suas alianças e alfinetou Raphael Sander.

O reality "Ilha Record 2" é exibido de segunda a sexta, a partir das 22h45; e aos sábados, às 22h30, na tela da Record TV. Assista à íntegra e aos conteúdos exclusivos da competição no PlayPlus.com.