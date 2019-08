Bella + apresenta diferentes segmentos do universo da mulher

publicidade

Os leitores do site do jornal Correio do Povo ganham, a partir desta terça-feira, o Bella +, um canal dedicado ao universo da mulher em diferentes segmentos, passando pela maternidade, viagem, encontros literários, moda, gastronomia, finanças, saúde e beleza. Seu conteúdo colaborativo reúne publicações de 16 colunistas convidadas, entrevistas documentais e noticias atualizadas. Para acessar a novidade, basta entrar no bellamais.correiodopovo.com.br ou no www.correiodopovo.com.br,

A coordenadora do projeto, Katia Alves, diz que o que está sendo ofertado às leitoras é resultado de uma pesquisa, realizada durante três meses, que buscou filtrar o que as mulheres buscam no site do jornal Correio do Povo e em outras mídias. O Bella + vem para suprir "o que a mulher precisa, o que ela está buscando", pontua Katia. O nome Bella +, destaca a coordenadora, tem a intenção de ressaltar que a mulher é mais do que bela, pois está sempre na busca da melhor versão para sua vida e para o seu universo.

A seleção das colunistas foi feita entre mulheres do Rio Grande do Sul que são consideradas influenciadoras e se destacam em suas profissões e opiniões. Elas serão responsáveis por abordar temas relevantes em cada segmento que dominam. Haverá ainda cinco sessões editorais: Moda e Beleza, Negócios e Finanças, Bem Estar, Estilo de Vida e Relacionamentos, todas sintonizadas com as novidades e informações pertinentes, sob a coordenação da Feed Conteúdo.

O Bella + também vem com a intenção de agregar e dar voz às mulheres ao oportunizar o compartilhamento de suas histórias. As primeiras entrevistas documentais que poderão ser conferidas são de Eraci Pacheco, Ju Paim e Fernanda Pokorski Stefani. Elas contam com detalhes as suas trajetórias de vida, repletas de momentos de dificuldades e de superação, reafirmando o empoderamento feminino. Também será destaque, neste primeiro dia, o editorial de moda “Preto é o Novo Preto”, sobre a cor considerada a rainha dos básicos.

Haverá o Conselho Bella +, uma iniciativa que convidará mulheres para debater diversos assuntos. Este ano, serão promovidos ciclos, nos quais os temas discutidos serão norteadores dos conteúdos futuros do site. Alinhado com a proposta de congregar as mulheres, o Bella + também irá realizar iniciativas para reunir as suas usuárias e leitoras, como pockets e eventos em cafés ou lives postcast, com palestras de especialistas.

De acordo com o diretor comercial do Correio do Povo, João Müller, o Bella + irá além dos conteúdos da plataforma, das mídias e do virtual, pois pretende oferecer uma experiência sensorial e ser propositivo, retomando a humanização por meio de encontros entre as leitoras. “Não é somente um projeto editorial do Correio do Povo, mas caminha em direção a um novo sentido nas relações com os usuários e a audiência”, ressalta o diretor.