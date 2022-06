Belo chega em Porto Alegre com o projeto "In Concert"

publicidade

O cantor Belo apresenta o projeto "In Concert", nesta sexta-feira, dia 10, às 21h, no palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), promentendo uma noite romântica repleta de hits de sua carreira.

O show "In Concert", com três horas de duração, contempla seus mais de 25 anos de carreira. Sucessos como “Desafio”, “Eternamente”, “Tua Boca”, “Quero Te Amar”, “Intriga da Oposição”, “Pra Ver o Sol Brilhar”, “Tudo Mudou”, “Reinventar” fazem parte do repertório.

O artista também interpreta músicas de artistas que inspiraram sua carreira como José Augusto, Fábio Jr. e Roupa Nova.

Os ingressos podem ser garantidos através da plataforma Sympla.