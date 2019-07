Beyoncé lança música para trilha sonora de "O Rei Leão"

publicidade

Enquanto o público ainda não pode assistir a nova versão do filme "O Rei Leão", com estreia marcada para o próximo dia 18, já é possível escutar uma das músicas que integrará a trilha sonora do live-action. Nesta quarta-feira, a Disney divulgou a canção "Spirit", entoada por Beyoncé, que também irá dublar a personagem Nala no longa.

A participação da estrela do pop, no entanto, vai além. A faixa divulgada hoje faz parte do álbum "The Lion King: The Gift", no qual ela exerce os trabalhos de curadoria e produção. Segundo informações da Disney, o disco, que será lançado um dia após o filme, no dia 19, contará com participação de outros artistas globais e terá sonoridade ideal para entrar no clima africano, com sons próprios da natureza do continente onde se passa a história.

Agora fica a expectativa para a trilha sonora do filme no Brasil. A cantora Iza, também dubladora de Nala, já afirmou que é a voz de duas músicas na versão nacional. Em entrevista ao Portal UOL, ela destacou a dificuldade no processo da gravação das canções. "Tive que imitar as mesmas linhas vocais, ouvindo e cantando. É bem trabalhoso", afirmou.

Os ingressos para a nova versão de "O Rei Leão" já podem ser comprados nas principais redes de cinema do Brasil.

Escute a música "Spirit":

Confira o trailer de "O Rei Leão":