Bibiana Petek faz show do lançamento do disco "Músicas Para Segunda-Feira Vol. 1"

Bibiana Petek faz show do lançamento do seu segundo álbum "Músicas Para Segunda-Feira Vol. 1" neste sábado, às 21h, no Agulha (rua Conselheiro Camargo, 300, São Geraldo). Os ingressos poderão ser comprados antecipados no site do Sympla e no local do evento no valor de R$ 30.

Os fãs vão conferir ao vivo as faixas de um disco cheio de histórias pessoais, como uma canção dedicada a um avô que Bibiana não chegou a conhecer e o relato sobre a ida da artista para Portugal com sua banda, em 2018, para participar de um dos maiores festivais de música do mundo, o NOS Alive.

Entrando no espírito rock dessa nova fase, Bibiana decidiu gravar o disco ao vivo em uma semana, com a banda tocando toda junto. A empreitada foi realizada com sucesso no verão de 2019, no Estúdio Tabuleiro, em Porto Alegre. “As músicas têm mais riffs de guitarra e uma pegada rock mesmo, intensa e pulsante”, analisou a cantora.

Além de algumas surpresas no repertório, a apresentação contará com participações especiais de artistas como a rapper Negra Jaque, o baixista Luciano Albo (Tenente Cascavel, TNT) e o guitarrista Léo Henkin (Papas da Língua).