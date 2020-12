publicidade

Após vencerem a 15ª Roça contra Lidi nesta segunda-feira (14), Biel e Jojo são os primeiros finalistas de A Fazenda 12. O grande campeão do reality será anunciado na próxima quinta-feira (17) e ganhará o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Durante o confinamento, a dupla passou por altos e baixos e viveu momentos de puro fogo no feno!

Biel mostrou compromisso com as atividades obrigatórias, mas também não deixou de se divertir. O peão aproveitou as festas, engatou um romance com Tays Reis e fez amizades, formando, logo na primeira semana, o grupo “guris da baia”.

Com a saída dos demais componentes, o peão se juntou com outra turma: o "Bico Preto", também eliminado. Ao lado de Luiza Ambiel, o cantor protagonizou a primeira discussão ao vivo de A Fazenda 12. Na sede, também foi alvo de críticas, principalmente de Jojo Todynho, sua companheira da final.

Entretanto, a cantora mostrou que sabe se divertir e fazer um bom “meme”. Já nos primeiros dias, a peoa protagonizou cenas memoráveis da temporada. Organizada, Jojo foi responsável por preparar e servir os peões na tradicional fila do almoço.

A honestidade da cantora a fez ter amigos como também desafetos. Biel, Lidi, Luiza, Mirella e Juliano foram alguns dos peões que se desentenderam com o jeito da cantora, enquanto Mateus, Mariano, Lipe e Raissa entraram na brincadeira e tentaram entender a "tese" dela.

