Bienal antecipa debates no Rio Grande do Sul sobre 12ª edição

A Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul promove debates em Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas, de hoje até o dia 12 de novembro. Durante cinco encontros, com entrada franca, a Bienal 12 propõe a construção coletiva de saberes, discutindo temas como arte, cultura e feminismos. Chegar, encontrar e aprender junto. Essa é a proposta do Território Kehinde. As atividades integram o programa educativo da iniciativa, que busca criar espaços de escuta e de troca entre o público e agentes da educação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da fundação.

O primeiro encontro ocorre hoje, 19h, no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75), em Porto Alegre, com a presença da curadora-chefe Andrea Giunta e da curadora Fabiana Lopes falando sobre temas que serão explorados durante a Bienal 12. Às 20h, as professoras Carmen Capra, Luciana Loponte e Celina Alcântara discutem os espaços educativos e as relações entre mostras, salas de exposição, salas de teatro e salas de aula. A segunda ativação também será na capital gaúcha, no dia 31 de outubro, com três rodas de conversa entre agentes da educação.

“O Território Kehinde parte de um marco na literatura contemporânea brasileira, o romance ‘Um Defeito de Cor’ e sua protagonista, para reunir mulheres, seus pensamentos, formas de invenção de mundo e as artes visuais contemporâneas. Culturas contemporâneas, femininos, raça, arte e educação são o mote desses encontros”, conta o curador educativo 12, Igor Simões.

Caxias do Sul receberá o terceiro encontro do Território, no dia 6 de novembro, 19h, no Sesc, com discussão sobre artes visuais e raça. No dia 7, será a vez de Pelotas receber o projeto, com um debate na Bibliotheca Pública e no dia 12, em em Porto Alegre, haverá ativações na Santa Casa e no Centro Cultural CEEE - Erico Verissimo.