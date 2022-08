Bienal do Mercosul: primeira obra aberta à visitação

publicidade

A 13ª Bienal do Mercosul tem sua primeira obra aberta para visitação no Complexo Cultural Casa da Ospa, sede do Fronteiras do Pensamento 2022 (Av. Borges de Medeiros, 1501 - Praia de Belas), de segunda a sexta, das 8h às 18h. "Experimento de Suspensão nº 2 – 2022”, do artista Paulo Nenflidio, é fruto da parceria institucional desta edição da Bienal com o Fronteiras.

Nas noites de conferências do Fronteiras do Pensamento, na Casa da Ospa, o público poderá conferir a obra de arte da 13ª Bienal do Mercosul. Um mediador da mostra estará disponível para facilitar o acesso entre obra e visitantes.

Crédito: Bienal Mercosul / Divulgação / CP

A instalação, uma releitura do “Experimento de Suspensão nº 1”, é composta por uma rocha de 100Kg suspensa por um sistema de roldanas com contrapesos de concreto tensionados por fios de nylon. O público, ao mover a rocha por meio de argolas de madeira, movimenta todos os pesos simultaneamente. Independente do lado tensionado, a rocha sempre retorna para o seu ponto de equilíbrio.

Paulo Nenflidio é um artista plástico de São Bernardo do Campo, que trabalha na intersecção entre arte, ciência e tecnologia. Formado em Artes Plásticas pela ECA – USP e em eletrônica pela ETE Lauro Gomes, suas obras são esculturas, instalações, objetos, instrumentos e desenhos que envolvem som, eletrônica, movimento, construção, invenção. Seus trabalhos se parecem com bichos, instrumentos musicais ou com máquinas de ficção científica.

A primeira obra montada da 13ª Bienal do Mercosul

A primeira obra montada da Bienal é “Órgão Primo: condensador de cuerpos”, da dupla Esfincter (Genietta Varsi e Luís Enrique Zela Koort), que integra a mostra "Transe". A montagem da obra, de acordo com informações publicadas no site da Bienal, foi encerrada há poucos dias. A visitação, no entanto, será somente quando a Bienal começar, no Instituto Caldeira. Inspirado em cosmovisões pré-modernas e na circularidade, o projeto propõe novos futuros ao público a partir de um esfíncter robótico composto por uma caldeira, uma bomba de água, um resfriador e um gerador de faíscas.

Crédito: Bienal Mercosul / Divulgação / CP

Quando começa a 13ª Bienal do Mercosul

A 13ª Bienal do Mercosul, realizada de 15 de setembro a 20 de novembro, em Porto Alegre, será a primeira mostra de arte de grande escala conceitualmente criada pós-pandemia no Brasil.

Temática de 2022

A Bienal vai refletir sobre a condição humana, desde a vulnerabilidade até a superação, por meio da temática Trauma, Sonho e Fuga. Sob o título-tema, a mostra reconhece nos traumas – individuais ou coletivos – o maior combustível da arte de todos os tempos e entende os sonhos como um estratagema para a fuga. Assim, a vivência de um trauma coletivo, como é o caso da pandemia de Covid-19, impulsiona a criação artística para um território novo. O impacto no imaginário comum, através da ativação do onírico, dos sonhos e dos delírios, abre portas para o escape de uma condição imposta a todos nós.

Espaços da Bienal

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul – MARGS, Memorial do Rio Grande do Sul, no Farol Santander Porto Alegre, Cais, Casa de Cultura Mario Quintana, Fundação Iberê Camargo, Instituto Ling, Casa da Ospa (Fronteiras do Pensamento) e Instituto Caldeira. Esta edição conta com um percurso de Arte Urbana na região central da cidade. As exposições terão acesso gratuito.