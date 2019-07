"Big Little Lies" pode ter terceira temporada

publicidade

Consagrada como mais um sucesso da HBO, a série "Big Little Lies" pode ter uma terceira temporada. Em entrevista à revista estadunidense Entertainment Weekly, Reese Witherspoon e Nicole Kidman, que interpretam as personagens Madeline Mackenzie e Celeste Wright, respectivamente, afirmaram que uma nova leva de episódios da produção está em discussão.

"Se fizermos uma terceira temporada, explicaremos algumas coisas. Provavelmente é melhor deixar um pouco de mistério", afirmou Kidman. "É uma colaboração. Então vamos decidir como um grupo, continuou Witherspoon.

"Big Little Lies" teve sua estreia em 2017. Com grande elenco, que conta ainda com as atrizes Shailene Woodley (Jane Chapman), Zoë Kravitz (Bonnie Carlon), Laura Dern (Renata Klein) e Maryl Streep (Mary Louise Wright), a produção inicialmente era para ser em formato de minissérie, mas devido ao seu grande sucesso, foi renovada para mais uma temporada, com o episódio final indo ao ar nos Estados Unidos no último dia 21.

A trama, que conta a história das "cinco de Monterey", envoltas no mistério de uma morte em uma cidade de alto padrão, foi destaque no Emmy 2017, com cinco prêmios, dentre eles de Melhor direção (Jean-Marc Vallée). No Globo de Ouro de 2018, também não foi diferente, a série recebeu quatro prêmios. Na ocasião, Nicole Kidman recebeu a estatueta de Melhor atriz de série limitada ou filme feito para TV.

Confira o trailer da segunda temporada: