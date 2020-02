Billie Eilish canta música-tema de "007 - Sem Tempo Para Morrer" no Brit Awards

publicidade

Billie Eilish cantou ao vivo, pela primeira vez, a música-tema de "007 - Sem Tempo Para Morrer" durante o Brit Awards 2020, realizado em Londres nessa terça-feira. Intitulada "No Time To Die", a cantora se apresentou acompanhada de uma orquestra ao lado de Hans Zimmer, Johnny Marr e seu irmão Finneas.

Com 18 anos, a cantora é a artista mais jovem a compor e a gravar uma canção para a trilha sonora da franquia. Billie fez a canção ao lado do irmão, Finneas, produtor e compositor, com quem compõe a maioria das suas letras.

Além da performance, Billie Eilish foi premiada com o troféu de Melhor Artista Solo Feminina. Entre os demais vencedores da noite estão Lewis Capaldi, Mabel e Dave.

"007 - Sem Tempo Para Morrer" é o 25º filme da franquia e estreia no dia 9 de abril de 2020. O longa marca a despedida de Daniel Craig do papel de James Bond.

Confira os vencedores do Brit Awards

• Grupo do Ano: Foals

• Melhor Artista Feminina solo: Mabel

• Melhor Artista Masculino solo: Stormzy

• Artista Revelação: Lewis Capaldi

• Música do Ano: Lewis Capaldi – Someone You Loved

• Melhor Artista Feminina Internacional: Billie Eilish

• Melhor Artista Masculino Internacional: Tyler, the Creator

• Álbum do Ano: Dave – Psychodrama