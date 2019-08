Billie Eilish critica revista alemã por usar foto sua alterada e sem autorização em capa

publicidade

Fenômeno em ascensão no mundo pop, a cantora norte-americana Billie Eilish, de 17 anos, usou as redes sociais para criticar a revista Nylon Alemanha por exibir uma foto sua editada – sem roupas e sem cabelo –, e sem consentimento, em sua capa. Em uma postagem no Instagram da marca, agora excluída, a jovem deixou um comentário longo contra a publicação: “Vocês realmente fizeram uma foto minha sem camisa??? Isso não é real?? Aos 17 anos? E fazer da capa???? Mesmo que a foto parecesse uma versão minha em robô… eu não consenti isso de forma alguma”, disse.

Ela terminou seu comentário completo com: “E você vai remover todo o meu cabelo? Boooooooooo para você”. A cantora, vencedora três vezes no MTV Video Music Awards nessa semana, assinou com um emoji de um gesto do dedo médio. Em meio ao frenesi das mídias sociais e ao intenso debate online, a revista removeu o post ofensivo, substituiu uma imagem semelhante com as gêmeas alemãs Lena e Lisa e disse: “Nós da Nylon Alemanha valorizamos e defendemos a liberdade artística, mas também respeitamos os sentimentos dela e seus fãs. Nós próprios somos fãs”.

“Para esta capa, nunca foi nossa intenção criar um visual que seja confuso ou ofensivo para Billie Eilish. Sempre foi nossa intenção honrar o impacto de Billie e seu trabalho criando este avatar que faz parte de uma série de capas que destaca o poder dos artistas da era digital. Este avatar é uma obra de arte em 3D criada em dedicação às suas realizações e ao efeito positivo que ela teve em milhões em todo o mundo – incluindo em nós”.

A edição americana da revista sentiu-se compelida a se distanciar da controvérsia. "A Nylon América é uma empresa diferente da Nylon Alemanha", afirmou, também nas mídias sociais, "e discordamos totalmente da decisão de se apropriar da imagem de Billie Eilish sem o seu consentimento. Nylon America lamenta muito a Billie e seus fãs. Nós amamos Billie e tudo o que ela representa. Sua mensagem para as mulheres jovens é importante e prometemos continuar ajudando a divulgá-la adequadamente”, concluiu.