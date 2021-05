Billie Eilish, Timothée Chalamet, Amanda Gorman e Naomi Osaka copresidirão gala do Met

publicidade

Será a noite de gala mais jovem e diversa do Metropolitan Museum de Nova York: seus quatro copresidentes, anunciados nesta segunda-feira (3), têm menos de 30 anos e são a cantora Billie Eilish, o ator Timothée Chalamet, a poetisa Amanda Gorman e a tenista Naomi Osaka.

A gala, maior festa mundial do mundo da moda tradicionalmente realizada no início de maio no Met de Nova York, foi cancelada em 2020 e adiada este ano para 13 de setembro - desde que as restrições impostas em decorrência da pandemia do coronavírus assim permitam.

Seus copresidentes honorários são Anna Wintour, editora-chefe da revista Vogue nos Estados Unidos e que fez da gala um evento global, o estilista americano Tom Ford, além de Adam Mosseri, diretor do Instagram, patrocinador da noite.

Esta será a primeira vez em uma festa de gala do Met dos quatro jovens copresidentes deste ano.

O evento acontece anualmente para arrecadar fundos para o Costume Institute do Metropolitan Museum, uma entidade de moda com um orçamento independente do museu.

Acostumado com o tapete vermelho, os trajes do franco-americano Chalamet, de 25 anos, dão muito o que falar, como o terno preto com enormes flores vermelhas de Alexander McQueen que ele usou em outubro de 2018 em Londres.

A poetisa afro-americana Amanda Gorman, de 23, saltou para a fama com seu poema "The Hill We Climb", lido na posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em janeiro deste ano, vestindo um espetacular casaco longo amarelo Prada.

Ela também recitou outro de seus poemas durante a final do campeonato de futebol americano (NFL), o Super Bowl, usando um casaco azul claro com strass Moschino e uma tiara de pérolas.

Billie Eilish, de 19, veste-se em geral com roupas soltas, com um estilo informal. No fim de semana passado, porém, surpreendeu ao aparecer na edição britânica da revista Vogue, de roupa íntima justa e sexy em couro preto, capa longa e saltos.

Naomi Osaka, de 23, a segunda melhor tenista do mundo, acaba de ser designada embaixadora da Louis Vuitton. A jovem, de mãe japonesa e pai haitiano, também colaborou em uma linha de carteiras, e outra, de trajes de banho.

A exibição do Costume Institute deste ano se dará em duas partes: a primeira, "Nos Estados Unidos: o léxico da moda", será inaugurada em 18 de setembro e celebrará os 75 anos do instituto. A segunda, "Nos Estados Unidos: uma antologia da moda", será inaugurada em 5 de maio de 2022, após uma nova festa de gala marcada para 2 de maio do ano que vem.

Ambas as exposições poderão ser vistas até 18 de setembro de 2022.

