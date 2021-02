Bloco de Carnaval lança websérie para inspirar folia responsável

publicidade

Os blocos de rua, trios e escolas de samba não vão poder desfilar neste mês de Carnaval por conta da pandemia. Pensando nisso, o Bloco Casa Comigo, um dos mais tradicionais do Carnaval de rua de São Paulo, criou um projeto para inspirar as pessoas para um Carnaval consciente, sem aglomeração. O projeto Carnaval Vem Dentro será lançado nesta semana e possui uma websérie de 3 episódios, que promete acolher todo folião carente de Carnaval, além de uma música e de um videoclipe inéditos, que embala todo conceito do projeto.

“O Casa Comigo acredita que o Carnaval vem para reconstruir afetos, para encantar novamente as pessoas, para trazer de volta a alegria. Isso porque acreditamos que o Carnaval é um sentimento, um estado de espírito, que aflora em qualquer canto, mesmo que seja em casa”, afirma Raul Silêncio, um dos fundadores do bloco Casa Comigo. “Vamos fazer uma campanha de conscientização, uma frente por um carnaval responsável, com a mensagem de que esse ano precisamos cumprir nosso dever como cidadão de segurar a onda e não sair às ruas. Mas isso não quer dizer que não podemos curtir o Carnaval. Porque o carnaval está dentro de todo brasileiro, e pode ser curtido onde estivermos”, completa Fernanda Toth, outra fundadora do bloco.

De Onde Vem?

A websérie De Onde Vem? mostrará de forma bem humorada como três amigos apaixonados por Carnaval estão lidando com a quarentena – cada um à sua maneira - e como vão passar a data neste ano. No elenco estão Marco Gonçalves (Lady Night), Priscilla Castello Branco (Salve-se Quem Puder; Deus Salve o Rei), Thiago Albanese (Pandêmicos) e Sarah Roston (cantora das trilhas de Vis a Vis, el Oasis; Todxs Nós).

“Minha personagem é o lado mais irresponsável (e humano) que mora dentro de cada um de nós! Aquela que passou o ano todo esperando essa data, jogou as expectativas pro término da pandemia até o Carnaval e não aconteceu. Ela vive uma exaustão coletiva, com pensamentos que passam pela cabeça de todos nós uma hora ou outra, mas é numa dessas que o vírus acaba se espalhando”, revela Priscilla.

Um episódio por dia vai ao ar nas redes sociais do bloco Casa Comigo (IGTV), do dia 4 até o dia 6 de fevereiro, sempre às 19h. “O Casa Comigo está fazendo algo muito importante. Quando um grande bloco se torna uma voz que convida as pessoas a refletirem e não aglomerarem, esperarem esse perigoso momento passar, vemos a consciência social que as grandes instituições teriam de ter. Não temos tido um poder público que ajude, por isso que bom ver a sociedade civil assumindo a responsa e dando o recado: “segura o tchan pessoal, quando der a gente solta o grito nas ruas de novo””, comenta Marco Gonçalves.