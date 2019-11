Blue Ivy ganha seu primeiro prêmio musical aos 7 anos de idade

publicidade

Blue Ivy Carter, filha de Beyoncé e Jay-Z, recebeu o seu primeiro prêmio musical neste domingo no BET Soul Train Awards, informou o Entertainment Weekly.

Com apenas sete anos de idade, a pequena participou da composição da faixa "Brown Skin Girl", que faz parte do álbum "The Lion King: The Gift", que Beyoncé lançou este ano como parte da trilha sonora do live action de "O Rei Leão". Blue ganhou o prêmio Ashford & Simpson Songwriter's Award, que também creditou seus pais como co-compositores. Ela abre e encerra a faixa cantando o refrão da canção.

Blue Ivy já tinha se tornado a artista mais jovem a entrar no ranking da parada Hot 100 da Billboard, quando estreou na 76ª posição na época do lançamento do disco. Além disso, a família Carter foi a grande vencedora do BET Soul Train Awards com Beyoncé levando 16 estatuetas para casa.