Bob Dylan quebra jejum de oito anos sem inéditas

Os fãs de Bob Dylan, 79 anos, têm contado as horas para que chegue logo o dia 19 de junho, sexta. Será quando Dylan tornará público seu primeiro álbum de canções inéditas, desde "The Tempest", de 2012. Há dois anos, ele lançou muitas músicas do cancioneiro americano em um projeto batizado "Triplicate", mais como diversão, já que nenhuma canção ali era inédita.

Os anúncios de "Rough And Rowdy Ways" têm sido feitos em algumas canções que anteciparam seu espírito. Elas foram a saga de "Murder Most Foul", de quase 17 minutos, "I Contain Multitudes", em que cita uma série de referências como Rolling Stones e Indiana Jones, e "False Prophet". No Brasil, o álbum estará nas plataformas a partir de sexta, dia 19. Em alguns países, será vendido em CD e em LP.

Outra novidade está em produção um filme sobre sua vida, chamado "Going Eletric", com Timothée Chalamet no papel principal e James Mangold na direção.