Bolívia diz que são suas danças declaradas pelo Peru como patrimônio nacional

A Bolívia afirmou nesta segunda-feira (10) que as danças folclóricas da região de Puno (sudeste) declaradas pelo Peru como seu patrimônio cultural nacional são de sua propriedade.

O presidente boliviano, Luis Arce, e o Ministério da Cultura falaram separadamente sobre a decisão da Cultura do Peru do último fim de semana de declarar as festividades "Danza Morenada, Rey Moreno e Rey Caporal do departamento de Puno como Patrimônio Cultural da Nação".

O Ministério da Cultura da Bolívia afirmou em nota que essas danças "fazem parte do Carnaval Folclórico de [a cidade de] Oruro", a maior festa religiosa do país, declarada pela Unesco em 2001 como "Obra-prima do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade".

Também destacou que essas danças compõem a festa religiosa "Señor Jesús de Gran Poder" na cidade de La Paz, declarada pela Unesco em 2019 como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Arce disse depois no Twitter que a Bolívia "reivindica" as declarações da Unesco sobre as duas festividades religiosas que "encantaram o planeta, mas acima de tudo, universalizaram a cultura boliviana".

Os ritmos, acordes e trajes das danças da "Morenada" e do "Caporal" são bastante semelhantes nos dois países.

Elas são uma representação da escravidão e da exploração que os espanhóis exerceram durante a colônia, logo seguidos pelos proprietários de terras locais.

A região peruana de Puno faz fronteira com o departamento boliviano de La Paz e ambos os países compartilham o lago Titicaca nessa área.