Bolshoi Brasil realiza maior a Seleção de Dança do país com vagas para o ano de 2024

Nos dias 6 e 7 de outubro, centenas de bailarinos de vários estados do Brasil se encontram em Joinville/SC, para a maior seletiva de dança do país. A Escola Teatro Bolshoi Brasil está com 40 vagas dedicadas a novos alunos para o ano de 2024.

Participaram do processo de seleção 4.013 crianças chegando ao índice de 100 candidatos por vaga. Na seleção final, a Escola Bolshoi recebe cerca de 400 candidatos para serem definidos os 40 novos alunos.

A Seleção Nacional para novos alunos consiste em duas etapas. A a médico-fisioterápica, em que fisioterapeutas, médicos e professores de educação física analisam postura, estrutura e habilidades físicas, motoras, freqüência cardíaca e respiratória, percentual de massa corpórea e somatotipo, força, musculatura, articulações. E a artístico-musical e cognitiva quando profissionais da dança, músicos e professores avaliam as habilidades técnicas e artísticas, musicalidade, projeção cênica e também o desempenho intelectual dos candidatos.

No dia 6 de outubro, sexta-feira, acontece a etapa médico-fisioterápica. Os aprovados nessa fase voltam no dia 7 de outubro, sábado, para fazer a parte artística-musical

Aprovados 2024

Para os aprovados na Seleção Nacional, além de ensino gratuito, os alunos recebem benefícios como alimentação, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência/urgência pré-hospitalar. Os alunos recebem educação, aprendem uma profissão, exercitam responsabilidade e constroem cidadania.

Vagas oferecidas

São disponibilizadas 40 vagas para o Curso de Dança Clássica da Escola Bolshoi, com duração de 8 anos. 20 vagas para a turma masculina e 20 vagas para a turma feminina, podendo ou não ser preenchidas.

Candidatos buscam por um sonho no ballet já realizado por outros alunos da Escola Bolshoi.

Marcos Sousa, de Grajaú, no Maranhão, começou a dançar aos dez anos de idade. Hoje, aos 16, após quatro anos de estudos no Bolshoi Brasil, o jovem bailarino acaba de se tornar o primeiro homem brasileiro a ser aprovado pela Ópera de Paris.

A Escola de Balé da Ópera de Paris, ou École de Danse de l'Opéra National de Paris, é uma das instituições mais prestigiadas e renomadas no mundo da dança clássica. Localizada na capital francesa, a escola é afiliada da renomada Ópera Nacional de Paris.

Já o bailarino Luiz Anselmo, 20 anos, da Cia. Jovem Bolshoi Brasil, foi contratado para o The National Ballet of Canada, em Toronto/Canadá. Natural de Rio Piracicaba, em Minas Gerais, Luiz se formou na Escola Bolshoi em 2022 e a partir de agosto se prepara para novos desafios no exterior.

Luiz Anselmo sempre se destacou durante seus estudos na Escola Bolshoi, mesmo em séries iniciais, interpretou grandes papéis. Muito focado e determinado e isso, aos dez anos de idade, se mudou para Joinville junto com a mãe Silvânia Anselmo Santos. Na época, ela trancou a faculdade de História para acompanhar o filho em seu sonho de se tornar um bailarino profissional.

Outro destaque vai para Julio Santos. Nascido no Rio de Janeiro, filho de uma advogada e de um comerciante, o jovem de apenas 18 anos, acaba de ser aprovado pelo American Ballet Theater, em Nova York. Apaixonado pelo balé desde os oito anos, ele é formado pela Escola Bolshoi Brasil, localizada em Joinville (SC) e estava atuando como bailarino na Cia Jovem Bolshoi Brasil.

Em abril de 2023, destacou-se conquistando o segundo lugar no YAGP, um dos principais concursos de dança do mundo, realizado em Tampa, na Flórida. A aprovação para American Ballet Theater veio a partir da vitória nessa competição.

Sobre a Escola Bolshoi

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil é a única extensão do Teatro Bolshoi no mundo e pela primeira vez, o Teatro transfere a outro país o método de ensino de balé que o tornou uma das mais respeitadas instituições do mundo. Com 23 anos de implantação no Brasil a Escola concede bolsas de estudo de 100% gratuitas para cerca de 240 alunos do curso técnico. A instituição busca a melhor formação, e garante o acesso de crianças ao mundo da cultura, ampliando seus horizontes. A sua missão é formar artistas-cidadãos, promovendo e difundindo a arte-educação.

A Escola é uma instituição, com personalidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, que tem apoio da Prefeitura Municipal de Joinville, do Governo do Estado de Santa Catarina e dos “Amigos do Bolshoi”, empresas e pessoas físicas socialmente responsáveis que contribuem com o projeto por meio de serviços prestados e patrocínios não incentivados ou incentivados por leis de incentivo à cultura municipal, estadual e federal. A Escola Bolshoi conta com o patrocínio de empresas como: Loterias Caixa, Diamante Energia, Alfa Impacta Mais, Brascabos, BRDE, Catallini Terminais Portuários, Celesc, Nidec, Texpa, União Quimica, Unicred, Whirlpool e demais Amigos que contribuem com a arte no país.