'Boquinha' e 'Bookpink' são os destaques cênicos

publicidade

O Palco Giratório Sesc 2021 oferece, nesta ter­ça-feira, o espetáculo infantojuvenil "Boquinha ... e Assim Surgiu o Mundo", escrito por Lázaro Ramos, e a adulta "Bookpink - O Livro dos Pássaros", dentro do projeto "Transit", em parceria com o Instituto Goethe. Ambas as atrações têm transmissão gratuita pelo YouTube.

O Coletivo Preto (RJ) assina "Boquinha", que une teatro, circo e música para falar do surgimento do mundo, na ótica ele diferentes culturas. Orlando Caldeira assina a coordenação do projeto e atuação, na peça que se passa no sótão ela casa do menino João Vicente, onde ele encontra uma caixa com as pesquisas de seu avô escritor. Através deste material, o protagonista e Boquinha, pequeno ser feito ele dobraduras de papel, viajam pelas culturas cristã, africana, chinesa, pela cultura dos índios brasileiros e pela Ciência, para entender como o mundo foi criado. Dirigido por Suzana Nascimento e Lázaro Ramos, tem transmissão às 16h, pelo YouTube Sesc Brasil.

Em uma atmosfera fantástica e ele forma leve e divertida, a contação de histórias leva à reflexão sobre o respeito às diferentes opiniões, crenças e credos. Ela utiliza recursos simples para estimular as crianças a pensarem sobre a origem das coisas e estimulá-las a cuidarem dos objetos, das pessoas, de si mesmas e do mundo, segundo Lázaro Ramos, em seu terceiro trabalho infantil.

Já o projeto "Transit", em "Bookpink", traz em suas diversas histórias e em seus personagens-pássaros, temas globais ela atualidade, como as relações familiares contemporânea e questões urgentes como imigração, homofobia e preconceito. Com direção de Lilian Pereira e dramaturgia de Gisela Rodriguez, aborda situações insólitas e um tom confidencial, onde aparecem em diferentes narrativas, carregadas de um humor ácido e atual. No elenco, Gisela Rodriguez, Jeffie Lopes, Vivian Salva, Giovana de Figueiredo, Marcos Kligman, Ed Lannes, Yheuriet Kalil, Leon Oliveira, Bia Malagueta e Luna Schmid. A transmissão ocorrerá às 20h, pelo YouTube cio Sesc RS.