Brasileiro Gabriel Leone é anunciado no filme "Ferrari", com Adam Driver e Penélope Cruz

Mais um nome brasileiro dá os primeiros passos para brilhar também em Hollywood. Após Bruna Marquezine ser anunciada em Besouro Azul, o ator Gabriel Leone deve participar do filme "Ferrari". De acordo com o Deadline, Leone vai interpretar o piloto anglo-espanhol de Fórmula 1 Alfonso De Portago.

Ainda sem muitos detalhes, o filme será protagonizado por Adam Driver, astro de "Star Wars", "História de Um Casamento" e "Casa Gucci". O ator vai interpretar Enzo Ferrari, fundador da famosa escuderia. Penélope Cruz, de "Vicky Cristina Barcelona", "Mães Paralelas" e "Assassinato no Expresso do Oriente", interpretará Laura Dominica Garello Ferrari, mulher de Enzo. Já Shailene Woodley, de "Big Little Lies", "A Culpa é das Estrelas" e da franquia "Divergente", dará vida a Lina Lardi, outra mulher importante na vida do empresário.

A trama deve adaptar o livro "Ferrari: O Homem por trás das Máquinas" e focar na vida de Enzo e em suas crises no relacionamento com Laura. A direção do longa é de Michael Mann, nome por trás de sucessos como "Miami Vice", "Colateral", "Fogo Contra Fogo" e "O Informante". Ainda não há uma data de lançamento definida.