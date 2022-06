Brava inaugura no 4º Distrito, com shows de Rafa Machado e Sambary

publicidade

Um novo espaço chega em Porto Alegre e, em meio ao inverno, gaúcho exalta o clima de praia, o sol e o verão. O Brava (Santos Dummont 1177 ) promete trazer os ares da estação mais caliente e até a areia da praia, presente na decoração da casa, que tem espaços internos e externos. E claro, uma programação cultural com rodas de samba, pagode, sertanejo, reggae e MPB, incluindo artistas e grupos consagrados na cidade e muitas novidades. A inauguração será neste sábado, 18 de junho, a partir das 17h, com shows de Rafa Machado e, logo a seguir, do Sambary. Quem chegar hoje, das 17h às 19h, não paga entrada.

Inspirado na Praia Brava, famosa no litoral catarinense e em todo o Brasil, o Brava foi idealizado por Karol Venturela, empresária e produtora que já trabalhou com inúmeros artistas, empresas gaúchas e eventos . “Frequento as praias de Santa Catarina desde sempre e amo o clima descontraído da Praia Brava, por isso resolvi trazê-la para o 4º Distrito, bairro da cidade que está se revitalizando e que concentra um público ávido por alegria, música ao vivo e que curte um clima de verão. Então mesmo no inverno porto-alegrense, a ideia é oferecer esse clima, com uma ambientação bacana, boa música, cervejas e chopps especiais e drinks autorais”, afirma Karol, que está tratando da agenda cultural com muito afeto, para emocionar os frequentadores da nova casa. O funcionamento será de quintas a sábados, sempre das 17h até meia-noite.

Atrações de abertura:

A semana de inauguração vem com tudo e no dia da abertura Rafa Machado corta a fita inaugural com um grande show, a partir das 17h. O cantor e compositor local consagrado nacionalmente como fundador e líder da Chimarruts traz em seu show grandes sucessos da banda, como “Chapéu de palha”, “Iemanjá” “Deixa chover” “Cabelo” “Floripa” e o mais recente sucesso, “Brisa Positiva”, que já ultrapassou 2 milhões de ouvintes nas plataformas digitais.

Na sequência, o Sambary chega com tudo, com um repertório especial com DNA do pagode, somado às versões de rap, pop, reggae e sertanejo para aquecer o verão do Brava. São mais de onze anos de estrada em shows no sul do Brasil. Esteve em edições Planeta Atlântida, Universo Alegria, Feijoada com Samba, Maori e até eventos próprios como Findetarde e Cobertor. O grupo abriu shows nacionais de Ferrugem, Zé Neto e Cristiano, Armandinho, Sorriso Maroto, Gabriel o Pensador, Atitude 67, Wesley Safadão, Rodriguinho, Thiaguinho, Diogo Nogueira, entre outros, ou seja, tá com tudo pra chegar de boa na inauguração desse novo espaço que já está sendo aguardado com curiosidade.

Completa a programação o DJ Márcio Ferraz, um artista que traz uma marca própria muito adequada para quem quer movimentar as pistas: sempre mantendo a cabeça erguida, de olho nas preferências do público, ele chega sempre preparado para qualquer tipo de situação. Misturando tecnologia e criatividade, suas variações de estilo fazem dele um profissional completo e versátil, apto para abrir ou fechar uma festa. Atualmente Marcio Ferraz faz parte do time dos principais DJs gaúchos, e sempre tem residência nos principais clubes de Porto Alegre e do Estado.



