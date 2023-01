Brendan Fraser chora ao agradecer prêmio de Melhor Ator no Critics Choice Awards

publicidade

O ator Brendan Fraser se emocionou, na noite do último domingo, dia 15, ao receber o prêmio de Melhor Ator de Filme de Drama, no Critics Choice Awards. A estatueta foi o reconhecimento por seu trabalho em "A Baleia", com previsão de estreia no Brasil em 23 de fevereiro.

Em seu discurso de agradecimento, Fraser disse:

"Esse filme é sobre amor, redenção e sobre encontrar a luz num lugar sombrio. Tenho a sorte de ter trabalhado com um elenco tão incrível... Sadie Sink, eu digo a todo mundo que ela é incrível. Quem é você? Seu talento é algo que demorei 30 anos para desenvolver", comentou o ator, sem conter o choro, ao falar sobre a jovem colega, que se projetou no mercado ao integrar o elenco da série "Stranger things".

Fraser descreveu o longa como "uma obra sobre amor, redenção, e sobre achar a luz em um lugar sombrio". Falando ao diretor, Fraser seguiu seu discurso: "Você me achou e me mostrou para onde ir para que eu chegasse onde eu precisava estar".

Concluindo, o ator falou ao público lembrando seu personagem: "Se você, como Charlie - quem eu interpreto neste filme - luta contra obesidade, ou sente que está em um mar sombrio... Se você tiver a força de ficar de pé e seguir a luz, coisas boas acontecerão".

A Baleia, filme

Brendan Fraser interpreta Charlie, um professor de 270 Kg, que não consegue sair do sofá, e repleto de problemas emocionais. No Festival de Veneza, em setembro passado, ele também recebeu quase 10 minutos de aplausos na sessão de gala do longa, e o ator é um dos mais cotados para o Oscar. Dirigido por Darren Aronofsky. Professor de literatura, ele precisa se confrontar com seu passado, que envolve uma filha adolescente (Sadie Sink) e sua ex-mulher (Samantha Morton). O roteiro é escrito por Samuel D. Hunter, baseado em sua peça homônima. Dirigido por Darren Aronofsky.