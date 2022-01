Brian Cox esclarece comentário polêmico sobre Johnny Depp

publicidade

Após criar uma polêmica ao chamar Johnny Depp de “superestimado”, Brian Cox esclareceu seus comentários durante uma entrevista ao Yahoo Entertainment. O ator de Succession comentou que não quis ofender Depp, apenas pontuou algumas críticas.

“O que algumas pessoas me acusaram foi minha falta de respeito, e eu realmente não desrespeito ninguém envolvido nesta profissão porque sei o quão difícil é”, explicou Cox.

“Agora, posso ter reservas quanto ao talento deles, mas certamente não os desrespeito. E minhas reservas sobre Johnny Depp são mínimas — absolutamente mínimas. Você sabe, eu acho que ele às vezes é exagerado, mas na verdade acho que ele também fez um trabalho considerável. Alguns de seus trabalhos foram realmente extraordinariamente bons”.

Entenda a polêmica

Cox fez diversos comentários sobre algumas celebridades de Hollywood em seu livro de memórias "Putting the Rabbit in the HaT". Com previsão de ser publicado em 2022, o livro teve alguns trechos revelados no final do ano passado pelo USA Today.

Em um dos trechos, Cox escreveu que recusou participar de "Piratas do Caribe" por considerar a franquia "um show solo de Johnny Depp como Jack Sparrow".

Na sequência o ator escreveu que vê Depp como alguém "muito exagerado, e muito superestimado. Olhe para 'Edward Mãos de Tesoura'. Vamos ser sinceros: se você chega no set com aquelas próteses nas mãos, e a maquiagem cheia de cicatrizes no rosto, não precisa fazer mais nada. E ele não fez. Subsequentemente, fez menos ainda. Mesmo assim, as pessoas o amam. Ou costumavam amá-lo", concluiu Cox.

O ator também disse que não gosta muito dos filmes de Quentin Tarantino, mas que trabalharia com o diretor, "se o telefone tocasse com uma [boa] proposta". Já entre os que foram elogiados, estão o também diretor Spike Lee — com quem Cox trabalhou no filme "A Última Noite" — e o ator Alan Rickman. Famoso por interpretar o professor Snape em "Harry Potter", Cox disse que ele era "um dos homens mais doces, gentis, legais e inteligentes que já conheci".