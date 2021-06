Bruna Paulin é convidada do CP ao Vivo Lá em Casa

publicidade

A artista e comunicadora Bruna Paulin é a convidada desta terça-feira, às 18h15min, do Correio do Povo ao Vivo Lá em Casa. Atriz formada pelo Teatro Escola de Porto Alegre, jornalista e Mestre em Comunicação Social pela PUCRS desde 2006 desenvolve pesquisas na área da comunicação, cultura e juventude. Em 2017 estreou o espetáculo poético-musical “Uma Nova Pele”, onde apresenta canções autorais, versões de músicas e poemas originais das autoras Claudia Schroeder e Tatiana Cruz. É a host do podcast A História do Disco, lançado em 2020, onde semanalmente entrevista personalidades sobre sua relação com a música. Bruna desenvolve diversos projetos de comunicação para instituições, empresas, marcas e projetos culturais pela Assessoria de Flor em Flor. Instituições como Goethe-Institut Porto Alegre, Aliança Francesa, Santander Cultural, Theatro São Pedro, Cinemateca Capitólio, entre outras, constam na lista. Já atendeu eventos como Bienal do Mercosul, Porto Alegre em Cena, festivais de música, cinema e teatro, Congresso Brasileiro de Arquitetos, vinícolas, cervejarias, restaurantes, marcas de moda, editoras, eventos acadêmicos, galerias de arte e projetos culturais, entre outros empreendimentos locais e nacionais.

O podcast A História do Disco é voltado para histórias, entrevistas e música. No ar desde setembro de 2020, o programa traz diversas histórias sobre a produção de álbuns e momentos da história da música, “como também como esses discos fazem parte das nossas vidas”, diz. Além das histórias dos convidados, a cada temporada Bruna traz uma história pessoal e um disco marcante de sua vida. A atração está em 17º lugar no Top Podcasts de Música do país. O Com apresentação de Luiz Gonzaga Lopes, a live pode ser conferida pelo YouTube, Facebook e Twitter do Correio do Povo.