BTS fica de fora da lista de indicações ao Grammy 2020

Grupos de K-pop têm legiões de fãs espalhados pelo mundo e não é diferente com o BTS, um dos mais conhecidos. Nesta quarta-feira, fãs ficaram decepcionados com a notícia de que os rapazes não foram indicados ao Grammy Awards 2020 - a mais importante premiação da indústria da música.

Ao anunciar a lista de indicados para a 62ª edição do prêmio, a Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação dos Estados Unidos foi alvo de críticas de internautas. Quem também apareceu para criticar a ausência do BTS no Grammy foi a cantora americana Halsey, que já gravou clipe com o grupo de K-pop.

"Meus fãs, por favor, não gastem sua raiva ou frustração. Eu vejo que muitos de vocês estão chateados com isso. É claro que estou triste também. Nada disso importa. Literalmente nada. Você está aqui. Eu estou aqui", disse no Twitter. "BTS mereceu muitas indicações. No entanto, não estou surpresa que eles não tenham sido reconhecidos. Os Estados Unidos estão atrasados em todo o movimento", concluiu Halsey.

deleting and ignoring all negativity. BTS deserved many nominations. I am however, unsurprised that they weren’t acknowledged. the US is so far behind on the whole movement. the time will come.