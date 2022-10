BTS: grupo sul coreano estreia "In the soop: Friendcation” no Disney+

publicidade

No dia 19 de outubro, o público está convidado a acompanhar as maiores estrelas coreanas, longe do estresse da fama mundial, em uma viagem surpreendente à natureza com “In the soop: Friendcation”, produção que estreia exclusivamente no Disney+.

“IIn the soop: Friendcation” entrega aos espectadores a possibilidade de ver de perto a vida dos cinco amigos famosos – Park Seo-joon (“The Marvels”), o rapper Peakboy, Choi Woo-shik (“Parasita”), Park Hyung-sik (Soundtrack #1) e V do grupo BTS – saindo de suas agitadas rotinas para descontrair e relaxar juntos em uma viagem surpresa.

Longe da pressão, o reality mostra o grupo de amigos aproveitando a natureza e se divertindo com seus hobbies favorito. Ao longo da série de quatro episódios, o público poderá vê-los tirando merecidas férias longe das obrigações cotidianas do estrelato.

“In the soop: Friendcation” é uma série derivada de “In the soop” e a mais recente adição à coleção de entretenimento disponível no Disney+. Além disso, desde o dia 8 de setembro, os fãs de K-pop podem acompanhar na plataforma o documentário “BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA”, produção que mostra os shows ao vivo que o BTS fez no Estádio SoFi em Los Angeles no final de setembro de 2021.