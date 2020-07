Bublitz inaugura a sua galeria de arte virtual

publicidade

Foi inaugurada, no sábado passado, a galeria virtual de arte Bublitz com a exposição “Flores Concretas”, com obras do Marcelo Hübner. O espaço de arte contemporânea que já existe, localizado na Avenida Neusa Goulart Brizola, 143, em Porto Alegre, ganha sua versão virtual, com um ambiente interativo. As obras poderão ser vistas e adquiridas a partir do seguinte link: virtual.galeriabublitz.com.br. A mostra fica em cartaz até o dia 18 de agosto.

O marchand Nicholas Bublitz destaca a novidade como mais do que uma alternativa de continuar expondo nesse período: “Ao lançar a Bublitz Galeria Virtual de Arte – a primeira galeria virtual com realidade aumentada em 3D do Rio Grande do Sul, e talvez até do Brasil – queremos proporcionar uma experiência imersiva, em que o visitante poderá passear pela galeria, selecionar as obras de interesse, conferir detalhes e ter uma visão panorâmica da exposição. É uma novidade possível graças à tecnologia e para que as pessoas possam observar as obras em casa e em segurança”, diz.

A estreia ocorre com um nome que faz parte da história da galeria. Natural de Porto Alegre, Marcelo Hübner já fez 15 exposições na Bublitz, sendo 11 individuais, em seus quase 40 anos de carreira. Seus quadros já foram exibidos em espaços culturais de diversas partes do Brasil e do exterior. Dono de um trabalho figurativo e contemporâneo, que mescla técnicas da escola impressionista e da arte abstrata, o artista traz 23 obras para sua primeira exposição virtual. Com tamanhos e formatos variados, Hübner traz seus temas mais recorrentes: “Floristas”, “Urbanos” e “Banhistas”. Na fase atual, ele pinta suas cidades em cores vibrantes, enquanto suas flores parecem ter os tons que lembram o concreto. Além desta exposição, a Bublitz Galeria Virtual já tem programadas mostras com os artistas Kenji Fukuda, Inos Corradin, Armando Gonzalez, Jane de Bhoni e Paulo D’Avila. Quando houver liberação das autoridades, a visitação poderá ser presencial.