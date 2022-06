Cássio Reis publica a primeira foto com o filho, do relacionamento com Fernanda Vasconcellos

publicidade

Cássio Reis publicou a primeira foto do filho Romeo, fruto do relacionamento com Fernanda Vasconcellos. O bebê nasceu na última terça-feira, dia 28, e ainda não recebeu alta para ir para casa com os pais.

Na foto publicada, Cássio segura o filho no colo no quarto da maternidade. "Um amor chamado Romeo", escreveu o ator na legenda do post. Ele também compartilhou uma foto do tronco co filho, sem mostrar o rosto do menino, e se declarou. "Meu mundo dentro de um sorriso e um doce abraço", disse.

Diversos famosos parabenizaram o artista pela paternidade nos comentários da publicação. "Parabéns papai. Que delícia", escreveu Camila Rodrigues. "Parabéns, papai", disse a apresentadora Talitha Morete. "Muita saúde pro Romeu", desejou Alan Passos.

Veja abaixo a publicação de Cássio Reis, a imagem contém link que direciona para o Instagram do ator: