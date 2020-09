César Fraga em Casa” faz show intimista pela Bárbaros

publicidade

Neste domingo, das 20h às 21h, a Bárbaros Cervejas Especiais promove “César Fraga em Casa”, ao vivo, de seu Facebook (@barbaroscervejasespeciais/live). Em clima intimista e sem firulas, o músico e jornalista, que era a guitarra e voz da Big Zen VooDoo, mostra suas composições próprias, da forma como vieram ao mundo, dentro do repertório de sua banda, no formato acústico.

Sua trajetória inclui dois álbuns independentes lançados e um Prêmio Açorianos de Música. Também no setlist, releituras de canções que influenciaram César, como David Bowie, Roberto Carlos, Lou Reed, Emerson Lake & Palmer, Beatles, The Who, Zé Ramalho, e Paulo Sergio, além de algumas surpresas. As contribuições espontâneas serão voltadas ao Asilo Padre Cacique.