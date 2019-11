Céu volta a Porto Alegre para show do álbum "APKÁ"

publicidade

A cantora Céu volta a Porto Alegre para o show do seu mais recente álbum "APKÁ", nesta quinta-feira, às 22h, no Opinião (rua José do Patrocínio, 834). O disco é quinto da sua carreira e foi produzido na época em que estava grávida do seu segundo filho, Antonino. Inclusive, o título foi uma expressão gritada pelo bebê de apenas um ano.

No show, Céu pretente trazer sua nova coleção de canções como são os casos de "Forçar o Verão", "Corpocontinente", "Off (Sad Siri)" e "Coreto". Além de retomar faixas antigas da sua carreira como “Amor Pixelado”, “Cangote”, “Baile de Ilusão”, “Perfume do Invisível” e “Malemolência”

Gravado no início do ano e lançado em setembro, “APKÁ!”, consolida a jornada inicial da cantora num disco quente e minimalista, que junta extremos sonoros, temáticos e conceituais como se repassasse as viagens que ela fez em seus álbuns anteriores.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site Sympla e nas lojas Verse no Centro Historico (rua dos Andradas, 1444, Galeria Chaves) e no Shopping Lindoia.

Os bilhetes também estão disponíveis nas lojas Planet Surf nos shoppings Iguatemi, Praia de Belas, Bourbon Wallig, Barra Shopping Sul e Bourbon Ipiranga.

Os valores são R$ 80 (inteiro), R$ 40 (estudantes e idosos) e R$ 45 (solidário mediante a doação de 1kg de alimento não perecível).