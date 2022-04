Cícero faz show em Porto Alegre em agosto

publicidade

O cantor e compositor carioca Cícero, que vem criando sua própria linguagem dentro da MPB e do rock alternativo, lança o clipe “Sem Distância” e anuncia sua primeira turnê nacional desde 2018. A série de shows começa no dia primeiro de julho em Aracaju, segue no dia seguinte para Maceió, e semana a semana percorre as principais cidades do país até setembro. Em Porto Alegre, a apresentação será no dia 27 de agosto no Opinião.

“Sem Distância” foi produzido e gravado no estúdio Lá em Casa (nome dado por Cícero para seu estúdio) pelo próprio artista, exceto sopros e cordas, gravados no estúdio Lontra (RJ) por Bruno Danton com arranjos de Jonas Hocherman. A mixagem foi assinada por Cícero e Bruno Schulz e a masterização por Felipe Tichauer. A faixa está disponível em todas as plataformas de música. O clipe é o primeiro material inédito do artista desde o álbum “Cosmo” (2020)

Cícero estourou nacionalmente em 2011 com seu primeiro álbum solo “Canções de Apartamento”, que dialogava diretamente com toda uma geração que lidava com a recente vida adulta. O disco esteve presente na maioria das listas de melhores lançamentos nacionais de 2011, venceu dois prêmios Multishow. O trabalho levou o artista a grandes festivais como o Coala, Coquetel Molotov, Primavera Sound (Portugal).

Turnê:

01/07 - Aracaju (Teatro Atheneu)

02/07 - Maceió (Teatro Deodoro)

08/07 - Recife (Teatro Santa Isabel)

09/07 - Natal (Memorial Câmara Cascudo)

15/07 - João Pessoa (Sala de Concertos)

17/07 - Campina Grande (Teatro Severino Cabral)

22/07 - Salvador (Teatro Castro Alves)

23/07 - Fortaleza (Teatro José de Alencar)

29/07 - Teresina (Teatro 4 de Setembro)

30/07 - São Luís (Teatro Arthur Azevedo)

05/08 - Manaus (Teatro Manauara)

06/08 - Belém (Teatro Gasômetro)

12/08 - Goiânia (Teatro Goiânia)

13/08 - Brasília (Infinu)

19/08 - Rio de Janeiro (Circo Voador)

20/08 - Belo Horizonte (Cine Theatro Brasil)

26/08 - São Paulo (Cine Jóia)

27/08 - Porto Alegre (Opinião)

28/08 - Florianópolis (Teatro Ademir Rosa)

02/09 - Curitiba (Ópera de Arame)

09/09 - Vitória (Sesc Glória)