Caetano e Emicida dominam as indicações do APCA

O júri da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Artes) definiu a lista com os 50 melhores álbuns lançados em 2020 e também os indicados em três outras categorias. Os indicados foram selecionados por Adriana de Barros (editora do site da TV Cultura e colunista do Terra), Alexandre Matias (Trabalho Sujo), José Norberto Flesch (youtube.com/JoseNorbertoFlesch), Marcelo Costa (Scream & Yell), Pedro Antunes (colunista do UOL e Tem um Gato na Minha Vitrola) e Roberta Martinelli (Radio Eldorado e TV Cultura).

Para este ano de pandemia, o júri optou por focar em quatro categorias: Artista do Ano, Revelação, Melhor Live e Disco do Ano. A Associação irá se reunir virtualmente no próximo dia 18 de janeiro para escolher os melhores de 2020 entre os indicados! A data da cerimônia de Premiação referente aos Melhores de 2020 ainda será marcada, devendo ocorrer no primeiro trimestre de 2021, em formato híbrido virtual a ser definido.

INDICADOS PELO JÚRI DE MÚSICA POPULAR

MELHOR ARTISTA 2020

– Caetano Veloso

– Emicida

– Luedji Luna

– Mateus Aleluia

– Teresa Cristina

ARTISTA REVELAÇÃO 2020

– Flora – “A Emocionante Fraqueza dos Fortes“

– Gilsons – “Várias Queixas“

– Guilherme Held – “Corpo Nós“

– Jadsa e João Milet Meirelles – “Taxidermia vol 1“.

– Jup do Bairro – “Corpo sem Juízo“

MELHOR LIVE 2020

– Arnaldo Antunes e Vitor Araujo (03/10)

– Caetano Veloso (07/08)

– Emicida (10/05)

– Festival Coala – Coala.VRTL 2020 (12 e 13/09)

– Teresa Cristina (Todas as Noites)

TOP 50 DISCOS APCA 2020

Adriana Calcanhotto – “Só”

ÀIYÉ – “Gratitrevas”

André Abujamra – “Emidoinã – a Alma de Fogo”

André Abujamra e John Ulhoa – “ABCYÇWÖK”

Arnaldo Antunes – “O Real Resiste”

Baco Exu do Blues – “Não Tem Bacanal na Quarentena”

Beto Só – “Pra Toda Superquadra Ouvir”

BK – “O Líder Em Movimento”

Bruno Capinam – “Leão Alado Sem Juba”

Bruno Schiavo – “A vida Só Começou”

Cadu Tenório – “Monument for Nothing”

Carabobina – “Carabobina”

Cícero – “Cosmo”

Daniela Mercury – “Perfume”

Deafkids – “Ritos do Colapso 1 & 2”

Djonga – “Histórias da Minha Área”

Fabiana Cozza – “Dos Santos”

Fernanda Takai – “Será Que Você Vai Acreditar?”

Fran e Chico Chico – “Onde?”

Giovani Cidreira e Mahau Pita – “Manomago”

Guilherme Held – “Corpo Nós”

Hiran – “Galinheiro”

Hot e Oreia – “Crianças Selvagens”

Ira! – “IRA”

Joana Queiroz – “Tempo Sem Tempo”

Jonathan Tadeu – “Intermitências”

Josyara e Giovani Cidreira – “Estreite”

Julico – “Ikê Maré”

Jup do Bairro – “Corpo sem Juízo”

Kiko Dinucci – “Rastilho”

Letrux – “Letrux aos Prantos”

Luedji Luna – “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água”

Mahmundi – “Mundo Novo”

Marcelo Cabral – “Naunyn”

Marcelo D2 – “Assim Tocam Meus Tambores”

Marcelo Perdido – “Não Tô Aqui Pra Te Influenciar”

Mateus Aleluia – “Olorum”

Negro Leo – “Desejo de Lacrar”

Orquestra Frevo do Mundo – “Orquestra Frevo do Mundo”

Pedro Pastoriz – “Pingue-Pongue com o Abismo”

Rico Dalasam – “Dolores Dala Guardião do Alívio”

Sepultura – “Quadra”

Seu Jorge & Rogê – “Seu Jorge & Rogê”

Silvia Machete – “Rhonda”

Tagua Tagua – “Inteiro Metade’

Tantão e os Fita – “Piorou”

Tatá Aeroplano – “Delírios Líricos”

Thiago França – “KD VCS”

Wado – “A Beleza que Deriva do Mundo, mas a Ele Escapa”

Zé Manoel – “Do Meu Coração Nu”