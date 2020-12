Caetano Veloso e Gal Costa são anunciados como atrações do festival Rock the Mountain

publicidade

Caetano Veloso, Gal Costa e Silva são alguns dos novos nomes que compõem o lineup do Rock the Mountain 2021. Os artistas reforçam o time que se apresentará no festival, dentre eles Alceu Valença, Djonga, Criolo, Black Alien, Marcos Valle e Tropkillaz. A realização será dias 13 e 14 de novembro 2021 e chega à sua 6ª edição maior do que nunca: pela primeira vez, terá dois dias inteiros de programação, em espaço cercado pela natureza preservada da Mata Atlântica, localizado em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro.

Além de dezenas de horas de música ao vivo divididas em seis palcos, o Rock the Mountain 2021 promete experiências com arte, moda, gastronomia, entretenimento e muito mais. As vendas estão abertas através do site Sympla.

Em 2021, o evento se consolida como um dos principais festivais de música do país, levando um público que cresce a cada ano a botar o pé na estrada rumo à Itaipava, um dos cenários naturais mais preservados do país. Criado com inspirações em produções internacionais como Coachella e Glastonbury, o Rock the Mountain carrega o DNA cultural brasileiro, que preza por experiências interativas, inovadoras e com olhar atento para a sustentabilidade.

Em suas cinco edições anteriores, o Rock The Mountain foi palco de apresentações históricas de nomes como Emicida, Planet Hemp, Natiruts, Baco Exu do Blues e Duda Beat, além de atrações internacionais como a cantora Mapei. E o Rock the Mountain também tem espaço aberto em sua programação para artistas em ascensão. Letrux, Rosa Neon, Julion Secchin e Yoún são alguns dos cantores que já se apresentaram no festival. Agora, em 2021, o evento continuará essa tradição, recebendo Luedji Luna, Hot e Oreia, Malía e Ana Frango Elétrico, além do quinteto sueco Two Year Vacation.

Com uma curadoria musical cada vez mais diversa, o festival se tornou um verdadeiro ponto de encontro de amantes da boa música, que têm em comum o amor pela arte e o cuidado com a natureza, em um ambiente livre de preconceitos. Devido às mudanças de data impostas pela pandemia da Covid-19, quem já havia adquirido ingressos antes do anúncio oficial do adiamento do evento terá o convite para sábado da edição de 2021 válido normalmente e ganhará um ingresso para o domingo. Caso prefira, pode solicitar o reembolso.



Confira o lineup completo do Rock the Mountain 2021

Caetano Veloso

Gal Costa

BaianaSystem

Djonga

Criolo

Alceu Valença

Black Alien

Marina Lima

Silva

Karol Conka

Raimundos

Marcos Valle

Tropkillaz

A Banca 021

Ana Frango Elétrico

Antonia Morais

Budah

Carlos do Complexo

Carnageralda

Coletivo Pirajá

Coruja BC1

DJ Nepal

Domply

Ebony

Fatnotronic

Francisco el Hombre

Glue Trip

Gop Tun

Hot e Oreia

Ingo

Jaloo

Joca

Julia Mestre

Luciane Dom

Luedji Luna

Luthuly

Malía

Marina Serra

Mateus Carrilho

MC Tha

Mulú

POSS

Potyguara Bardo

Rara

Selvagem

Tamempi

Tropicals

Tuim

Two Year Vacation

Valuá



ROCK THE MOUNTAIN 2021

Datas: 13 e 14/11 de 2021

Local: Itaipava, Petrópolis/RJ

Ingressos: http://bit.do/RockTheMountain_2021

Site do festival: www.rockthemountain.com.br