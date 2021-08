Caetano Veloso faz 79 anos e ganha homenagem de amigos e famosos

publicidade

Caetano Veloso completa 79 anos, neste sábado (7). Para celebrar a data, famosos e amigos estão fazendo homenagens para o cantor nas redes sociais.

Milton Nascimento publicou uma foto antiga com o cantor e declarou: "ao longo de todos esses anos ninguém conseguiu me compreender melhor do que meu amigo e parceiro, Caetano Veloso".

Carlinhos Brown postou uma linda foto dos dois. "Mestre do canto revolucionário, das sonoridades ecoadas pelos cinco mil alto falantes das nossas vivas tropicálias, leãozinho vanguardista, gostamos muito de te ver caminhando sob o sol!", escreveu, na legenda.

Já Gilberto Gil e Roberto Carlos, cada um, postaram um vídeo cantando ao lado de Caetano.

Veja os destaques