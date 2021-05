Calouros apostam em hits com letras inspiradoras para impressionar os jurados

publicidade

Recheado de canções com belas mensagens, o quarto episódio do Canta Comigo 3 vai ao ar neste domingo, dia 16, logo após o Hora do Faro, e promete inspirar e emocionar o público brasileiro. “Conselho”, de Almir Guineto; “I Just Called To Say I Love You”, da lenda do soul Stevie Wonder; o pagode “Tá Escrito”, do grupo Revelação; “Maria Maria”, composição de Milton Nascimento; e “Eye of the Tiger”, escrita pela banda Survivor para a trilha do longa “Rocky 3 - O Desafio Supremo” estão entre os hits escolhidos pelos calouros da vez – que se apresentam individualmente ou em grupo – para impressionar tanto o apresentador Rodrigo Faro quanto o painel de 100 jurados da competição.

No Canta Comigo, os participantes têm a tarefa de impressionar os 100 jurados da atração. Se qualquer um deles gostar da performance pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos o competidor consegue, sendo que uma pessoa de pé é igual a um ponto ganho. Os ritmos apresentados podem ser os mais variados: rock, sertanejo, lírico ou qualquer outro, e o ápice da atração é quando todos do júri formam uma só voz.

O público também pode acompanhar o Canta Comigo pelo portal R7 e pelas redes sociais. Estimulando a interatividade, as torcidas são convidadas para acompanhar lives tweeting, vibrar pelos seus participantes favoritos e se engajar com comentários que podem ir direto para a tela da Record TV. A hashtag para participar é: #CantaComigo. No Facebook, o público confere os melhores momentos das apresentações, e no Instagram tem acesso aos bastidores e aos desafios propostos em vídeos curtos e divertidos no Reels. No canal do YouTube, estarão disponíveis trechos do programa. O hotsite oficial da atração está no portal R7.com e traz os melhores momentos das apresentações, além de uma cobertura completa a cada etapa da competição. No último programa da temporada, a grande final, o público decide quem será o vencedor em votação aberta no R7.

Canta Comigo, exibido aos domingos, a partir das 18h, é a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay (ex-Endemol Shine Group), com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. O programa é gravado nos Estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, ABC paulista, com produção da Endemol Shine Brasil. As duas primeiras edições do programa, em 2018 e 2019, foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019). No final de 2020, o formato ganhou a primeira versão infanto-juvenil do mundo, o Canta Comigo Teen.