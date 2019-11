Camila Cabello divulga capa de novo álbum e anuncia música para sexta

publicidade

Fenômeno musical desde que fazia parte do grupo Fifth Harmony, a cantora Camila Cabello divulgou nesta quarta-feira a capa de seu mais novo álbum solo, "Romance". Cabello também anunciou nova música para esta sexta-feira, chamada de "Living Proof".

Na arte do disco, a artista aparece com um vestido vermelho em um ambiente que remete a influências do cabaret. "Romance" tem data prevista para ser lançado em 6 de dezembro.

Outras quatro músicas do disco já foram divulgadas anteriormente. Em setembro, a cantora estreou no YouTube os videoclipes para as canções "Shameless" e "Liar". Já em outubro, a cantora lançou as faixas "Cry for Me" e "Easy".

Pelas redes sociais, Cabello demonstrou muita empolgação com o novo disco. "Espero que vocês amem tanto quanto eu amei", escreveu no Instagram. No post, a artista também afirmou que a partir da sexta, o público poderá salvar previamente "Romance" pelas plataformas de streaming. O recurso é utilizado pelos cantores para impulsionar o número de reproduções das faixas quando ocorrer o lançamento oficial.

"Romance" sucede "Camila", de 2018. O disco, que teve boa recepção da crítica especializada, com nota 78 no site Metacritic, foi marcado pelo hit "Havana", que acumula mais de 1,3 bilhão de reproduções no Spotify e mais de 800 milhões de visualizações no YouTube.