Caminhonete com Luan Santana e equipe se envolve em acidente

publicidade

Luan Santana e equipe passaram por um susto neste fim de semana. O cantor estava a caminho de um show, em uma feira agropecuária de Juara (640 quilômetros de Cuiabá), quando a caminhonete em que estava bateu em um carro. O acidente ocorreu na noite desse sábado.

De acordo com informações, Luan chegou em Mato Grosso em um avião particular, que pousaria no aeródromo de Juara. Por causa de uma alteração na rota aérea, o avião do cantor aterrissou em Sinop (500 quilômetros da capital). Luan então teve seguir a viagem de caminhonete até a cidade do show, um percurso de quase quatro horas.

Por volta das 23h30min, o carro de apoio, que trazia seguranças da produção local acabou colidindo com a caminhonete que levava Luan e parte da equipe. O motorista ficou ferido e fraturou três costelas. Ele foi atendido pela equipe médica e liberado. Os outros passageiros não ficaram feridos.

Luan seguiu em outro veículo para o Parque de Exposições, onde o show foi realizado.