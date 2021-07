Canções de Nando Reis ganham versão instrumental para bebês

publicidade

O universo pop de Nando Reis integra, a partir de hoje, o “Rock your Babies”, projeto que apresenta música instrumental para bebês. O lançamento em plataformas de streaming conta com hits de Nando, como “c

Desenvolvido por Julio Quattrucci, Carolina Pozzani e Bruno Gouveia, cantor do Biquini Cavadão, o "Rock Your Babies" chega ao seu décimo quinto disco dedicado a um único artista. Já foram lançadas as obras de Legião Urbana, Charlie Brown Jr., Capital Inicial, Skank, Jota Quest, Biquini Cavadão, Paralamas e Engenheiros do Hawaii.

O projeto existe desde 2013 e outros lançamentos estão previstos até o final do ano, sempre com música de qualidade de artistas que marcaram a vida dos pais e que serão agora apresentadas em versão instrumental para seus filhos.