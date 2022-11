Canal Brasil disponibiliza “Marte Um” nas principais operadoras de vídeo "On Demand"

publicidade

O Canal Brasil disponibiliza "Marte Um", de Gabriel Martins, para aluguel nas plataformas de streaming das operadoras a partir desta terça, dia 15. Coproduzido pelo Canal, o longa foi escolhido para representar o Brasil no tapete vermelho do Oscar 2023 na disputa pela categoria de Melhor Filme Internacional.

“Marte Um” traz a história do cotidiano de uma família periférica, nos últimos meses de 2018, pouco depois das eleições presidenciais. O garoto Deivid (Cícero Lucas) mora na periferia e sonha em ser astrofísico e participar de uma missão colonizadora de Marte, que acontecerá em 2023. Apesar das condições adversas e do sonho do pai do menino de que ele seja jogador de futebol, ele não desiste e passa grande parte dos seus dias estudando através de vídeos e palestras sobre astronomia na internet. A perseverança do menino e a superação dos dilemas familiares é o que inspira a história.

Marte Um (2022) (114’)

Direção: Gabriel Martins

Classificação: 16 Anos

Sinopse: Os Martins, família negra de classe média baixa, seguem a vida entre seus compromissos do dia a dia e seus desejos e expectativas, mesmo com a tensão de um governo conservador que acaba de assumir o poder no país. Em meio a esse cotidiano, Tércia cuida da casa enquanto passa por crises de angústia, Wellington quer ver o filho virar jogador de futebol profissional, Eunice tem um novo amor e o pequeno Deivinho sonha em colonizar Marte.