Canela comemora 75 anos com show do cantor Daniel

publicidade

O canto sertanejo Daniel foi o grande condutor da festa de 75 anos do município de Canela, na Serra. Afesta atraiu grande público ao Parque do Lago, totalizando cerca de 35 mil pessoas, ainda na programação do 32º Sonho de Natal. As celebrações natalinas na cidade vão até 12 de janeiro.

O público cantou e dançou durante duas horas embalado pelos principais sucessos do artista. “É uma honra poder passar uma mensagem positiva para o público nessa noite especial. Eu fico muito lisonjeado em ter sido escolhido para estar aqui e espero poder corresponder a altura a receptividade,” destacou Daniel.

O “Feliz Aniversário” puxado por ele e acompanhado pelo público foi um dos pontos altos da comemoração. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, o cantor também agraciou Canela com uma imagem da santa. “Ela é do povo de Canela”, afirma o prefeito Constantino Orsolin, que recebeu a estátua das mãos de Daniel.