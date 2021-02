Canoas se prepara para construir Aviãoteca

publicidade

Uma viagem ao mundo em torno de um Aviãoteca é a proposta da Prefeitura de Canoas, que planeja inaugurar um complexo cultural no Parque Municipal Eduardo Gomes. O projeto inédito, idealizado pelo secretário municipal da Cultura, Pinheiro Neto, consiste em uma biblioteca no interior de um avião de grande porte, preservando a estrutura original. No entorno da aeronave estão previstos um mirante com mini museu da aviação, cafeteria, ecobikes, galeria de artes e espaços demarcados que apresentam, de forma lúdica, os principais pontos turísticos dos seis continentes do planeta terra: América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida.

Quem visitar o espaço, além de contar com o acervo de livros físicos e digitais, terá a experiência de um simulador de voo. “Esse projeto é multidisciplinar e deve contar com patrocínio privado”, adianta Pinheiro Neto. Além da sinergia entre cultura e educação, a iniciativa está preocupada com a responsabilidade ambiental, prevendo painéis de captação de energia solar. Canoas tem um forte vínculo e identidade com a aviação, na Praça do Avião, Base Aérea de Canoas (Baco) e o 5°Comar. Dessa forma, o prefeito Jairo Jorge e o secretário Pinheiro Neto, convidaram o deputado estadual tenente-coronel Zucco para ser o embaixador do Complexo Cultural Aviãoteca de Canoas. O parlamentar protocolou, na última segunda-feira, um projeto de lei que reconhece o município de Canoas como a cidade do avião.